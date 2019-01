Donald Trump paye son McDo : les dessous de l'incroyable photo

publié le 18/01/2019 à 22:11

Heureux comme "Mc Donald's Trump. Nous sommes lundi 14 janvier dans la salle à manger d'État de la Maison Blanche. Le président américain reçoit les footballeurs des Clemson Tigers, vainqueur du championnat national de football universitaire.



Et comme, le "shutdown" empêche le personnel des cuisines de la présidence de travailler, Donald Trump a eu la formidable idée de servir à ses invités des hamburgers, des frites, des pizzas venus des chaines américaines Mc Donald's, Burger King ou Domino's.



Sur la photo signée Saul Loeb, il triomphe tout sourire, debout, derrière le buffet, sous le grand portrait d'Abraham Lincoln. "On parle quand même de la Maison Blanche. Normalement pour ce genre d’événements, le personnel se mobilise pour faire un merveilleux assortiment de mets succulents de toute sorte : des desserts incroyables, des boissons, tout ce dont vous pouvez rêver", explique le photographe de l'AFP.

Il poursuit : "Même si c’était de la nourriture de fast-food, le personnel de la Maison Blanche essayait de rendre le tout le plus présentable possible. Comme si c’était un vrai buffet de la Maison Blanche".

Dans ce cadre prestigieux avec tentures, chandeliers dorés et plats en argent, 300 hamburgers, nuggets et autres salades dans des bols en plastique dénotent ! Saul Loeb explique : "Ce qui m’a le plus marqué c’est l’odeur. Ça sentait vraiment le McDo à plein nez, avec ce mélange de graisse, de friture, ces effluves que l’on sent dans tout le bâtiment. Je veux dire, c’est quand même la Maison Blanche, ça sent habituellement très bon, et cette fois ça sentait le restaurant fast food. C’est très inhabituel".



Ce n'est un secret pour personne, Donald Trump raffole de la mal bouffe. Pendant sa campagne, il se nourrissait essentiellement de burger, de poulet frit et de frites.

Comme ça, il était sûr de ne pas être empoisonné. Sa grande hantise.



Lundi, le président américain a d'ailleurs expliqué que son épouse Melania aurait pu faire des salades mais qu'il s'y était opposé. "Tous les joueurs de football et les invités semblaient ravis, tous ceux qui étaient là. Le président avait l’air très content de sa réception et de faire ça pour les joueurs. Il a répété à plusieurs reprises qu’il s’en était occupé personnellement pour pas qu’ils aient faim", témoigne Saul Loeb. En clair, c'est lui qui a payé.



En mai 2017, l'administration Trump a annulé le programme mis en place par Michèle Obama pour lutter contre l'obésité des enfants. Aux États Unis : 2 adultes sur 5 sont obèses.