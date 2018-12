publié le 21/12/2018 à 22:02

La magie de Noël, parenthèse dans un climat politique tendu. Nous sommes mercredi 19 décembre au soir à Paris. Emmanuel Macron et son épouse jouent les Pères Noël pour 400 enfants impatients. Ce sont les enfants du personnel de l'Élysée mais aussi ceux des policiers, gendarmes, pompiers, militaires morts ou gravement blessés cette année et des jeunes malades de plusieurs associations dont ELA.



Après un spectacle avec les stars de The Voice Kids, ils ont enfin pu ouvrir leurs cadeaux offert par le couple présidentiel. Sur la photo, Brigitte Macron tout de rouge vêtue tend un sac rouge avec des dessins de flocon. À ses côtés, Emmanuel Macron tout sourire. Il lève le poing. Un poing serré.

Le cliché est signé Ludovic Marin qui suit le président pour l'AFP : "Il est pris dans l'enthousiasme de cette remise de cadeaux. Certains l'interpellent : 'Nous aussi on voudrait un cadeau'. Cette interpellation l'amuse beaucoup, il part dans un éclat de rire avec un geste du poing disant, vous m'avez bien eu, bonne blague mais je ne tomberai pas dans le piège".

Un photographe qui a vu changer le chef de l'État

Exceptionnellement, ce Noël présidentiel se déroulait à la Manufacture des Gobelins à cause de la rénovation de la Salle des fêtes de l'Élysée ! En arrière plan, au milieu des cartons de cadeaux et des sacs, quatre hommes chargés l'organisation observent la scène.



"J'arrive à arrêter un moment parce que je ne pense qu'à une chose à attraper, ses expressions, ses émotions qui peuvent parfois en dire très long. Il est là avec les enfants à distribuer les cadeaux comme un Père Noël mais il est certainement très absorbé par la situation actuelle et tout d'un coup, il y'a ce moment de relâchement, de détente, de quasi joie" explique Ludovic Marin qui suit au quotidien Emmanuel Macron.



Le photographe a vu changer le président ces derniers mois et ces dernières semaines.

Entre l'affaire Benalla, les démissions de Hulot et de Collomb puis la crise des "gilets jaunes", le chef de l'État qui semblait marcher sur l'eau au début de son mandat a traversé plusieurs tempête en 2018.

Emmanuel Macron a changé. Il a pris une gravité plus importante. Ludovic Marin, le photographe de l'AFP chargé de suivre le président de la République Partager la citation





"Il a changé. Il a pris une gravité plus importante. Parfois ça se voit sur son visage parce qu'il est très absorbé par les sujets. Parfois on note des traits de fatigue inhabituels, voire des moments de tension sur son visage qui sont assez nouveau", détaille Ludovic Marin.



L'Arbre de Noël de l'Élysée est une tradition qui remonte à 1889. À l'époque le président s'appelait Sadi Carnot. Plus d'un siècle plus tard le vrai Père Noël avait lui aussi répondu à l'invitation d'Emmanuel Macron mercredi avant de commencer sa tournée lundi 24 au soir. Mais il n'est apparu sur aucune photo à côté du chef de l'État.