publié le 11/01/2019 à 21:02

Un homme face à sa conscience. Nous sommes lundi 7 janvier au premier jour du procès de l'archevêque de Lyon et de cinq autres responsables de l'Église. Ils comparaissent pour ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles commises par le père Preynat sur des jeunes scouts.



Au premier plan, dans la salle d'audience, le cardinal Barbarin est assis. Il semble fatigué. Le visage fermé, le regard fixe, il se recueille, les mains jointes devant sa bouche. L'image est signée par le photographe de l'AFP Jeff Pachoud : "Cette photo a été prise avant le début de l'audience. On a eu un quart d'heure pour travailler. J'imagine que c'est un moment où il avait besoin de s'isoler, de ce couper de cette agitation. Il est dans une phase d'introspection".

En arrière plan, on devine des avocats dont l'un le montre du doigt. Hors champs, une nuée de journalistes entoure le cardinal stoïque.

Il a fait abstraction de la meute de journalistes" Jeff Pachoud Partager la citation





La défense de Philippe Barbarin fustigeait lundi un procès spectacle. Là, où les victimes voulaient briser l'omerta. Pour Jeff Pachoud : "Il n'y a pas eu d’interaction avec la presse. Il a fait abstraction de la meute de journalistes".



Au début du procès, le cardinal Barbarin est resté immobile et silencieux, comme tétanisé. Il a fini par se défendre. Selon lui, il a appris les agissements du Père Preynat en 2014 et a réagit à la seconde. Toute la semaine, il a pris des notes et a même levé le doigt pour répondre.



L'Homme de dieu s'en remet à la justice des hommes. La lumière a remplacé l'ombre. Jeff Pachoud explique : "les autres jours on n'avait plus accès à la salle d'audience. Ce changement d'attitude, je n'ai pas eu le temps de le constater dans mon travail de photographe".



Mercredi, le parquet a réclamé sans le dire la relaxe en ne requérant pas de condamnation. Jugement le 7 mars prochain.