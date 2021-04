Édouard Philippe explique pourquoi sa barbe n'est qu'à moitié blanche

Édouard Philippe et Gilles Boyer étaient les invités de RTL Soir

publié le 28/04/2021 à 23:19

Depuis quelques semaines et son retour sur la scène médiatique, la couleur de la barbe d'Édouard Philippe attire souvent l'attention de ses interlocuteurs. Ce blanchissement partiel, devenu progressivement visible au fil des années, est aujourd'hui plus prononcé que jamais.

Au micro de RTL Soir, l'ancien Premier ministre a minimisé l'importance de cette particularité physique, provoquée par une maladie appelée vitiligo. "Ma barbe a blanchi, beaucoup, je pense que c'était dû au stress et au boulot. Beaucoup de gens autour de moi doivent vivre avec cette maladie, explique-t-il. Parfois, on se fout d'eux. Ce n'est pas grave, et j'assume pleinement ça."

Cette maladie, qui touche entre 0,5% et 1% de la population mondiale et au moins 600.000 personnes en France, est une perte de la pigmentation normale de la peau sur des zones souvent visibles, exposées au soleil. Dans certains cas, comme Édouard Philippe, les poils ou cheveux qui poussent sur les zones touchées sont blancs.

Comme le pense l'ancien Premier ministre, le stress peut effectivement être à l'origine de la maladie, au même titre que le soleil.