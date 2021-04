Édouard Philippe transformé par Matignon ? "Sa barbe a blanchi", ironise Gilles Boyer

Édouard Philippe et Gilles Boyer étaient les invités de RTL Soir

et Victor Goury-Laffont

publié le 28/04/2021 à 18:47

Premier Ministre de 2017 à 2020, Édouard Philippe a récemment publié Impressions et lignes claires, un livre co-écrit avec son ami, ancien conseiller et actuel député européen Gilles Boyer. Au micro de RTL, les deux hommes ont présenté cet ouvrage et sont revenus sur leur expérience à Matignon.

Interrogé sur les changements observés chez l'actuel maire du Havre au cours de son passage comme Premier ministre, Gilles Boyer a d'abord répondu avec humour. "La barbe a blanchi", a-t-il noté, faisant remarquer les changements physiques vécus par les chefs de gouvernement avant et après leur prise de fonction, entraînés selon lui par la difficulté de la tâche.

L'ancien conseiller spécial du Premier ministre a également assuré que le "trac" avait disparu chez Édouard Philippe dès qu'il "a franchi la porte de Matignon", soulignant la rapidité avec laquelle celui-ci se serait imprégné de sa nouvelle fonction.

Au sujet du blanchissement de sa barbe, devenue progressivement visible au fil des années, l'ancien Premier ministre a minimisé l'importance de cet attribut physique, fruit d'un vitiligo : "beaucoup de gens autour de moi doivent vivre avec cette maladie. Parfois, on se fout d'eux. Ce n'est pas grave, et j'assume pleinement ça."