ÉDITO - Coupe du monde de rugby : le coup de gueule d'Alba Ventura contre le chaos au Vélodrome

Il est temps de pousser un coup de gueule. Et ce, contre un premier couac dans l’organisation de la Coupe du monde de rugby en France. Samedi 9 septembre, au Stade Vélodrome de Marseille, on a frôlé la catastrophe pour Argentine-Angleterre.

C’est de l'amateurisme, c'est la honte. Un évènement qui est préparé depuis des années, qui doit servir d’exemple aux Jeux olympiques l’an prochain et qui prend des allures de chaos. Pour bien comprendre, il faut voir les images devant le stade Vélodrome : des bousculades devant les portiques, des files d’attente qui n’en finissent pas, des gens bloqués qui n’ont pas pu entendre les hymnes et qui pour certains, ont raté le coup d’envoi.

Il s’est passé la même chose à Bordeaux pour le match Irlande-Roumanie. Ce qui explique le courroux de la presse anglo-saxonne. Il faut dire que les journaux britanniques ont gardé en travers de la gorge le fiasco du Stade de France avec la finale de la Ligue des champions de football entre le Real Madrid et Liverpool en mai 2022.

Cette fois, heureusement, il n’y a pas eu les débordements qu’avaient vécus les supporters anglais, avec les violences et les jets de lacrymogènes des forces de l’ordre. Mais quand même, ce que rapportent les fans de rugby anglais et irlandais qui se trouvaient à Marseille et à Bordeaux, c’est la cohue au niveau des portiques à l’entrée. Sans parler du manque de transports, bus et tramway avec des transports bondés, des voyageurs écrasés et qui suent à grosses gouttes.

Voilà de quoi gâcher la fête... C’était la première fausse note dans l’organisation de la Coupe du monde de rugby, il faudra que ce soit la dernière.