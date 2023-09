Depuis le terrible tremblement de terre au Maroc, on a beaucoup évoqué les relations diplomatiques tendues entre nos deux pays. Mais au-delà de cela, c’est un pays avec lequel nous avons des liens très forts. Les Marocains sont nos cousins de cœur. Si les rédactions de télévision font leurs 20 heures en direct de Marrakech, si l’on organise des soirées spéciales, comme M6 qui déprogramme Le meilleur pâtissier mercredi soir pour un concert caritatif, c’est le signe que ce pays est important pour nous. C’est le signe de notre proximité avec le Maroc.

Alors oui, il y a un coup de froid entre les deux pays. Le point de crispation, c'est le dossier du Sahara occidental, avec d’un côté le Maroc qui revendique sa souveraineté, appuyé par les États-Unis, et de l’autre l’Algérie qui estime que cette souveraineté revient aux indépendantistes. Et comme Emmanuel Macron court derrière les Algériens pour tenter de se rabibocher, il a fini par fâcher les Marocains.

Oui, les relations diplomatiques sont compliquées, sans doute comme elles ne l’ont jamais été auparavant, mais il reste quelque chose d’affectif entre nos deux pays, qui résiste aux tensions.

On peut même dire que nous avons une "communauté en commun". Oui parce qu’on ne perd jamais sa nationalité marocaine et c’est ce qui fait qu’il y a en France beaucoup de franco-marocains. Je crois qu’ils sont plus de 600.000 bi-nationaux comme Jamel Debbouze, Leila Slimani, Najat Vallaud-Belkacem et tant d’autres sur un 1,5 million de Marocains qui vivent en France.