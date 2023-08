France-Nouvelle-Zélande 2007 : le jour où les Bleus ont défié le haka des All Blacks

Le XV de France arrive à la Coupe du monde 2007 sans réelles certitudes. Les Bleus s'inclinent d'ailleurs dès le match d’ouverture contre l'Argentine (12-17). Deuxièmes de leur groupe, ils doivent jouer leur quart de finale à Cardiff au Pays de Galles, et pas sur leurs terres. De plus, leur adversaire n'est autre que l'Everest du rugby.

Le 6 octobre 2007, la France retrouve la Nouvelle-Zélande. Les Français défient les All Blacks avant même l'entame du match. Sous l'impulsion de Raphaël Ibanez, les joueurs décident de ne pas subir le Haka. Arborant un t-shirt bleu-blanc-rouge, ils s’avancent vers leur adversaire. Incroyable image.

La rencontre est d'une intensité rare, très serrée, rugueux. Les impacts font mal. Mais, à l’image de la demi-finale du mondial 1999 à Twickenham, tout sourit au XV de France. Les Néozélandais n’arrivent pas à se détacher au score et ils perdent leur charnière Kelleher-Carter au cours du match.

Yannick Jauzion marque un essai d’anthologie et Jean-Baptiste Élissalde achève les Blacks. Il s’empare du ballon dans les ultimes minutes et sprintant vers son camp pour taper en touche et permettre au XV de France de l’emporter sur le fil (20-18).

"On était tellement outsiders qu'il y avait quelque chose qui nous habitait. C'était la dernière bataille à livrer pour pas se faire éliminer. On perdait c'était normal, on réalisait l'exploit c'était typiquement français. Nos prédécesseurs l'avaient fait en 1999, et donc on s'est dit 'Pourquoi pas nous ?'" raconte Jean-Baptiste Élissalde, ancien demi de mêlée du XV de France.

