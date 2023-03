ÉDITO - "On vit maintenant avec le Covid", constate Alba Ventura

Où est donc passé le Covid-19 ? Plus personne ne porte le masque ou presque. On entend moins parler de gens malades, mais qu'en est-il réellement. Est-ce que l'on est débarrassé de ce fichu virus ? Après trois années d'épidémie, trois années à subir les attaques d'alpha, gamma, delta, Omicron et leurs sous-variants ?

Sachez que depuis un mois, la situation est complètement stable. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien ou que le virus s'est envolé. Il est toujours là. Mais on a 3.500 nouveaux cas par jour, 280 personnes sont admises à l'hôpital chaque jour. Il y a encore 20 à 25 morts par jour. Ça fait un peu plus de 9.000 décès par an. En réalité, c'est peu ou prou ce que l'on retrouve avec la grippe. On s'est habitué au Covid comme on s'habitue aux autres maladies infectieuses ; grippes, bronchiolites, même si c'est une charge de plus pour les hôpitaux, pour tous les personnels de santé,

Il y a une immunité qui a été acquise par la circulation du virus. La vaccination a bien fonctionné : plus de 80 % de la population a reçu au moins trois doses. On vit maintenant avec le Covid. La HSE, la Haute Autorité de santé, a même levé l'obligation vaccinale pour les soignants. Le télétravail est devenu une option, mais beaucoup de salariés sont revenus au bureau. On s'était promis d'aller redécouvrir la France pendant les vacances, mais les avions ont vite repris leurs rotations vers l'étranger. La Chine vient tout juste de recommencer à délivrer des visas. Ça ne veut pas dire qu'on en a terminé avec ce sacré virus. Mais sur ce front au moins, on peut dire qu'on a un peu de répit.



