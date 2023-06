ÉDITO - "La twitterisation de la politique, ça suffit !", réclame Alba Ventura

"Une polémique à deux balles". Alors qu'il faisait chaud vendredi à Paris, un jeune soldat de la garde républicain s'est évanoui à l'Élysée tandis que le président Macron accueillait sur le perron de l'Élysée, le président de Madagascar, Andry Rajoelina. Les photographes et les journalistes qui étaient présents ont immortalisé le moment.

Une scène devenue spectaculaire, car le président Macron et son homologue malgache terminaient leurs poignées de mains et finissaient de grimper les marches lorsque le garde a perdu connaissance et a été retenu par des huissiers. Sauf que la vidéo a été publiée, et aussitôt les réseaux sociaux y ont vu la preuve que le président est sans cœur, puisqu'il ne prête même pas attention aux gardes qui perdent connaissance.

Le président Macron et son homologue malgache tournaient quasiment le dos à la troupe et ils ne voyaient pas la scène qui se déroulait, peut-on supposer. Tous les 14 juillet, il y a très souvent des évanouissements chez les militaires. Dans le même temps, une autre vidéo circulait, montrant aussi un garde à Londres tombant de tout son long et la fanfare ne s'est pas arrêtée pour autant.

"Ça suffit, cette twitterisation de la politique", réclame Alba Ventura. On peut reprocher tout ce qu'on veut au président, comme avoir changé d'avis sur l'âge de la retraite, d'aller trop loin sur l'immigration : il s'agit de batailles politiques normales. "Mais les procès permanents pour rien ou les injures, c'est insupportable !", conclut-elle.

