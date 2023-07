ÉDITO - Bras de fer sur la loi biodiversité au Parlement européen

L’issue du bras de fer qui se joue au Parlement européen sur le sujet de la biodiversité sera connue ce mercredi 12 juillet. Malgré un sujet de fond qui porte sur la lutte contre le réchauffement climatique, il s'agit d'un sujet éminemment politique qui passe le Pacte Vert, que la Commission européenne a fait voter il y a un an. Ce projet contient plusieurs aspects, plusieurs textes, comme la fin des moteurs thermiques, les renouvelables, ou le ferroviaire.

La loi disputée actuelle porte sur la biodiversité, mais pour être précis il s'agit d'une loi sur la restauration des espaces naturels, pour restaurer une partie des forêts, des champs, mais aussi des zones maritimes qui ont été abîmées au cours des dernières décennies. Par exemple, lorsqu'on replante des haies, les insectes reconstruisent un habitat. Une nécessité sachant que la population d’insectes s’est effondrée alors qu'elle est essentielle à la pollinisation et au développement des plantes et des cultures.



Quelles alliances politiques ?

Ce qui provoque le bazar au Parlement c’est la fracture qui est en train de s’opérer entre d’un côté la droite et l’extrême-droite et de l’autre les centristes, socialistes et écolos. Ce qui provoque le bazar, c’est la position de plus en plus radicale du PPE, la droite européenne. Elle estime que ce texte va dans le sens de la décroissance, qu’il met en danger la sécurité alimentaire, car il va entraver le travail des agriculteurs, limiter leurs productions et nous pousser à importer depuis des pays peu fiables.

Sauf que ce texte, avant d’arriver à la commission européenne, a été approuvé par 20 pays sur 27. Il est porté par la présidente de la commission Ursula Von Der Leyen, elle-même membre du PPE. Il est soutenu par la fédération européenne de la Chasse et même par les grands groupes d’agro-alimentaires comme Nestlé. Croyez-vous que de telles personnes voteraient pour un texte ultra-écolo ?

Sur l’environnement, les partis européens ont toujours avancé en faisant des compromis, y compris du côté des démocrates-chrétiens du PPE. Pourtant, la droite européenne est à l'offensive contre ce texte à cause des élections européennes dans un an tandis que les seuls partis qui progressent en Europe sont les partis populistes de l’extrême droite.

Quand la droite est faible, elle cherche des majorités et elle va donc voir du côté des extrêmes et s'estime plus "bankable", comme en Italie ou en Espagne. Le mois dernier, aux élections locales, la droite a fait une forte poussée en faisant alliance avec Vox, l’extrême-droite espagnole. Pour les législatives du 23 juillet la droite est en tête dans les sondages, mais elle pourrait avoir besoin de l’extrême droite, ce qui est déjà le cas dans certains pays d’Europe du Nord. Le vote d’aujourd’hui nous donnera une idée de la tendance qui pourrait se dessiner dans quelques mois au niveau européen.