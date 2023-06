ÉDITO - Annecy : "Cette violence généralisée ne doit pas être instrumentalisée", dit Alba Ventura

Après le drame qui a touché la ville d’Annecy ce jeudi 8 juin, toute la classe politique a réagi. Entre émotion et empathie, il y a finalement eu assez peu de récupération politique. Comme l’a dit très vite le maire d’Annecy, c’est la réserve et la décence qui s'imposent.

Avant cet horrible drame, on s’attendait à une journée de joute politique à l’occasion sans doute du dernier round sur la réforme des retraites à l’Assemblée. Éric Ciotti avait l’intention de faire une conférence de presse, il l’a annulée. Les Nupes voulaient marquer le coup avec un évènement, il y ont renoncé. Marine le Pen est restée assez discrète et on a vu un Laurent Wauquiez très mesuré.

Et on a vu en même temps que tout le monde avait besoin de réponse. Mais il y a urgence à attendre, pour comprendre le drame inexplicable qui vient de se produire. On se pose la question de savoir ce que l’assaillant faisait sur notre territoire. Il ne correspond pas à priori au portrait type du terroriste. Il était en situation régulière, se dit chrétien. On est en face de qui ? d’un illuminé ? un cas psychiatrique ? Pourquoi s’en prendre à des tout petits ? Il y a des tas de questions sans réponse.

Un contexte global de violence

Tout cela arrive dans un contexte global de violence choquante. On a en tête la mort de la petite Lola, tuée par une femme en situation irrégulière, la mort de l’infirmière de Reims attaquée au couteau. Mais aussi le jeune Kenzo frappé au stade en Corse par des hooligans, ou encore les cas dramatiques de harcèlement scolaire.



Mais cette violence généralisée ne doit pas être instrumentalisée. En tout cas, ce qui s’est passé à Annecy ne doit pas alimenter des polémiques. Il faut décortiquer les failles, comprendre ce qui nous échappe dans le parcours de cet étranger. L’immigration n’est pas un sujet dont il faut avoir honte. C’est un sujet primordial, qui mérite mieux qu’une récupération politique.



