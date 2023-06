DOCUMENT RTL - Ajaccio-Marseille : la mère de Kenzo, supporter marseillais atteint d'un cancer, raconte son agression

La soirée de Ligue 1 ce samedi a été marquée par des incidents lors de la rencontre Ajaccio-Marseille. Kenzo, un enfant de 8 ans, atteint d'un cancer du cerveau et supporter de l'OM a été agressé avec son papa alors qu'ils se trouvaient dans une loge du stade François-Coty. Ce dimanche matin, Amandine sa maman s'est exprimée au micro de RTL : "Du stade, on voit des jeunes qui montent et qui nous montrent du doigt. Moi, j'étais dans l'escalier, je devais redescendre pour aller récupérer un document et ils ont forcé le passage", raconte-t-elle.

"Je leur criais : 'Vous ne voyez pas que c'est un enfant malade, un enfant qui a le cancer, laissez-les'. Le monsieur m'a regardé, il m'a poussé et il est passé quand même. Ils sont montés à je ne sais pas combien, une bonne dizaine. Mon plus petit lui, a sauté dans la loge d'à côté, par la barrière. Kenzo a été poussée sur la barrière au niveau des fauteuils. Il a tapé son visage et mon mari a pris deux coups de poing dans la figure", poursuit-elle.

Le petit garçon s'est ensuite fait arracher puis brûler son maillot de l'OM sous ses yeux. "Une fois qu'ils ont brûlé le maillot, ils ont crié : 'on vous a brûlés, fils de pute'. Après, ils étaient très imposants et ils ont même craché dans la nourriture. Mon fils a été pris en charge en urgence, il était choqué, il avait du mal à s'en remettre, l'œil tout rouge au visage gonflé, il pleurait et il tremblait et il n'arrivait plus à respirer. En fait, on n'aurait jamais cru qu'on s'en prenne à un enfant, quoi", témoigne-t-elle.

Le club d'Ajaccio, de son côté, condamne cette agression et va porter plainte dès que les individus seront clairement identifiés. Les parents pensent à porter plainte mais ont pour le moment peur des représailles.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info