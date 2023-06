DOCUMENT RTL - Annecy : l'assaillant "voulait déménager en France pour obtenir un titre de séjour", témoigne sa belle-mère

Sur RTL, la belle-mère du suspect de l'attaque au couteau survenue dans un parc d'Annecy, jeudi 8 juin au matin, a indiqué qu'il avait quitté la Suède, en y laissant femme et enfant, après quasiment dix ans passés dans le pays : "Il est parti de Suède il y a 7 mois sans prévenir personne".

"Sa femme s’est réveillée un matin et il avait disparu (...) Il lui avait dit qu’il avait un rendez-vous chez le dentiste, mais il a menti, il n’est jamais revenu", a déclaré la belle-mère de l'assaillant. Et d'ajouter : "Avant de partir en France, sa femme a découvert qu’il avait rempli des papiers de divorce".

En effet, l'homme voulait quitter la Suède et venir en France, car "il ne pouvait pas avoir de titre de séjour". "Il disait toujours qu’il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas avoir un passeport suédois alors qu’il avait vécu ici depuis presque 10 ans", a ainsi raconté la belle-mère.

L'assaillant a donc laissé sa femme et son enfant : "Elle lui a dit qu’elle ne pouvait pas quitter la Suède, car les enfants étaient nés ici, elle a un passeport suédois et un emploi permanent ici. Tout était normal et en règle pour elle." Le réfugié syrien, qui bénéficiait de ce statut en Suède depuis 2013, avait déposé une demande de statut de réfugié en France en novembre 2022. Une demande refusée le 26 avril dernier. L'appel de cette décision a de son côté été refusé lui aussi le 4 juin.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info