Meurtre de Lola : les motivations de la meurtrière toujours inconnues

Un mois après le meurtre de Lola, un nouvel hommage est rendu à la fillette de douze ans, cet après-midi dans son quartier de Paris. Une marche a été organisée à l'appel de la famille dans le XIXᵉ arrondissement de la capitale. La principale suspecte, Dahbia B., est incarcérée à l'isolement. Un mois après le crime, la question du mobile se pose toujours.

Le déclencheur de ce meurtre reste pour le moment inconnu et les déclarations qu'elle a pu faire sont parfois incohérentes. Ses souvenirs oscillent entre rêve et réalité, notamment lorsqu'elle détaille les sévices qu'elle aurait fait subir à Lola. Les proches de la suspecte estiment qu'elle ne s'est jamais remise de la mort de ses parents il y a quelques années. Elle aurait depuis des difficultés pour dormir et une humeur très changeante.

Quelles sont les motivations derrière ce meurtre ?

À ce jour, la seule explication possible pour expliquer son geste est extrêmement futile : la mère de Lola, gardienne de l'immeuble, lui avait refusé un badge d'accès pour entrer dans la résidence. Ou alors était-ce le viol ou le meurtre en eux-mêmes qui ont motivé la suspecte ? Les différents examens psychiatriques seront précieux pour lever le voile sur un mobile incertain. Les expertises permettront également de dire si le discernement de Dahbia était aboli ou non au moment des faits afin de savoir si elle est pénalement responsable.

Au-delà de ses motivations, il reste plusieurs zones d'ombre, notamment sur l'implication de son ami Rachid. Ce dernier a amené Dahbia en banlieue en voiture avec la malle dans le coffre. Était-il au courant de ce qu'elle contenait ? A-t-il couvert son ami ? Il assure aux enquêteurs qu'il n'avait pas conscience de ce qu'il pouvait y avoir dans la valise. Le juge a tout de même mis en examen Rachid pour recel de cadavre.

