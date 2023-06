Attaque à Annecy : le sénateur de Haute-Savoie dénonce une récupération politique "dégueulasse"

L'attaque au couteau, ce jeudi 8 juin vers 9H45 dans un parc près du lac d'Annecy, a fait six blessés, dont quatre enfants en bas âge, d'environ trois ans, le pronostic vital étant engagé pour deux enfants et un adulte. L'agresseur interpellé par la police serait de nationalité syrienne, né en 1991, inconnu des fichiers de police et a un statut de réfugié, selon une source policière. Il a vécu 10 ans en Suède où il a obtenu le statut de réfugié le 26 avril 2023, puis avait fait une demande d'asile auprès de l'Ofpra, l'office français de protection des réfugiés.

Invité de RTL, le sénateur de Haute-Savoie, Loïc Hervé (Les Centristes - Le Nouveau Centre) a condamné la récupération politique déjà amorcée par certaines personnalités politiques. Alors qu'Emmanuel Macron qualifiait le drame d'"attaque d'une lâcheté absolue", Eric Zemmour a réagi sur Twitter en estimant que "nos enfants sont en danger de mort et nous regardons ailleurs".

En réaction, le sénateur réclame de la "décence" face à l'immédiateté des faits. "Vous avez déjà des responsables politiques qui anticipent sur des informations que nous n'avons pas, pour faire de la politique politicienne. Je trouve ça dégueulasse !", a-t-il tancé. "Mais est-ce que vous pensez que c'est le moment d'avoir d'avoir ce type de polémique politique sur le dos d'une situation qui n'est absolument pas connue ?", a-t-il rétorqué.

Selon lui, ce moment devrait être réservé aux soins pour les victimes, à l'enquête pour les policiers ainsi qu'à la compassion pour les familles des enfants touchés.

"Dans l'instant, l'état de sidération qui est le nôtre, alors que l'essentiel des responsables ne se sont pas exprimés, on pourrait avoir un peu plus de compassion vis-à-vis des familles et réserver le temps actuel à ça plutôt que de la politique politicienne", réclame le sénateur de Haute-Savoie, Loïc Hervé.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info