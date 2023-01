ÉDITO - Alba Ventura fustige les réactions "deux poids deux mesures" suscitées par Noël Le Graët

Tout part de Noël Le Graët, qui n'a plus rien à faire dans les instances du football. Cet homme est une honte. Cependant, les réactions à sa mise en cause et ses déclarations sont à géométrie variable. Selon que vous soyez puissant, ou simple femme, que vous vous appeliez Zidane ou bien Madame, le comportement de Noël Le Graët ne provoque pas les mêmes indignations.

Que l'on touche à Zizou, la légende, et c'est toute la planète foot qui s'enflamme. Un autre génie du ballon rond, pourtant économe de ses tweets, vole à son secours : Kylian Mbappé. Son message de soutien a fait presque 100 millions de vues. En revanche, aucun message des stars du foot, des politiques, ou d'autres personnalités n'a déferlé sur les réseaux sociaux lorsque Le Graët a commencé à être épinglé pour son attitude plus que douteuse envers les femmes.

De même qu'aucun appel à sa démission n'a été formulé avant qu'il ne s'en prenne à Zidane, lorsque son comportement pervers vis-à-vis des femmes a été dénoncé. Il y a quand même deux poids, deux mesures. Pourtant, les accusations de harcèlement à son encontre circulent depuis un petit moment.

Ce mardi, le témoignage de Sonia Souid, agente de football féminin, a révélé jusqu'où Le Graët pouvait aller : elle a raconté les SMS, les messages sur son téléphone, les rendez-vous, qui pour le président de la FFF n'avaient rien de professionnels. "Il me voyait comme deux seins et un cul", dit-elle. Le harcèlement aura quand même duré 4 ans. On espère que le monde du foot lui témoignera à elle aussi des paroles réconfort. Comme à toutes celles qui ont subi la goujaterie de cet odieux personnage qu'est Noël Le Graët.

