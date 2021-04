Écoles et cantines fermées : Castex annonce une aide pour les familles modestes

publié le 01/04/2021 à 10:37

Jean Castex a pris la parole devant l'Assemblée nationale, ce jeudi 1er avril, afin de détailler les annonces faites par Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée de la veille. Une journée décisive pour le premier ministre qui s'exprimera aussi devant le Sénat. Un vote devant les deux chambres sur l'évolution de la situation sanitaire et les mesures prises est aussi prévu. Mais l'opposition a décidé de le boycotter.

Jean Castex a annoncé que le gouvernement aidera les "familles modestes dont les enfants n'iront plus à la cantine ou ne pourront plus bénéficier de petits-déjeuners gratuits". "Les modalités de cet accompagnement seront précisées dans les prochains jours", a ajouté le chef du gouvernement.

Emmanuel Macron a annoncé que les crèches, les écoles, les collèges et les lycées seront fermés pendant trois semaines. Les vacances scolaires de printemps sont unifiées sur tout le territoire à partir du 12 avril pour freiner l'épidémie de coronavirus.

Pour la semaine du 5 au 12 avril, "les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison", a précisé le président de la République. "Les enfants des soignants et de quelques autres professions, de même que les enfants en situation de handicap" ne sont pas concernés par les cours à distance. La rentrée aura lieu le 26 avril prochain en physique pour les écoles et en distanciel pour collèges et lycées.