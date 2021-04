Confinement : "On a perdu deux mois", déplore le Pr Djillali Annane sur RTL

publié le 01/04/2021 à 07:30

Le semi-reconfinement annoncé mercredi par Emmanuel Macron suffira-t-il à soulager les services de réanimation dans les zones les plus touchées ? Les nouvelles mesures, comme la fermeture des écoles, sont-elles à la hauteur de la situation ?

Pour Djillali Annane, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches, "ce sont des mesures qui étaient attendues et qu'on aurait dû prendre, malheureusement, il y a deux mois".

Djillali Annane réclamait dès janvier un nouveau confinement. "Il y a deux mois, on aurait pris les mêmes mesures et on aurait évité la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui où toute la métropole est concernée (ce n'était pas le cas il y a deux mois", explique-t-il sur RTL.

"Le variant britannique est aujourd'hui extrêmement répandu, poursuit-il. Ce n'était pas le cas il y a deux mois et le taux de circulation quotidienne du virus était de 15 à 20.000. Indiscutablement, on a perdu deux mois."

Factuellement, on est à saturation Djillali Annane, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches, sur RTL





Le chef de l'État a assuré mercredi que la situation était sous contrôle dans les hôpitaux. "Factuellement, on est à saturation, répond le chef du service de réanimation de l'hôpital de Garches, en région parisienne. L'indicateur est en Île-de-France à 135%, en France 101%."

Emmanuel Macron a également annoncé la capacité à monter à 10.000 lits de réanimation. "Ce n'est pas possible, il y a une confusion entre les lits de réanimation, autour de 5.000 et qui n'augmentent pas davantage et les lits de soins critiques, créés de façon transitoire avec une marge de manœuvre, mais probablement pas au point de monter à 10.000."

Djillali Annane explique, également observer un rajeunissement, une baisse de 10 ans dans l'âge moyen, de 69 ans en janvier à 60 ans en mars. "Ces derniers jours, ce sont le plus souvent des patients quinquagénaires ou quadragénaires qui n'ont pas de comorbidité."