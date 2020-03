et AFP

publié le 07/03/2020

Le verdict est tombé. Le principal accusé de l'affaire d'Outreau, Thierry Delay, a été condamné vendredi 7 mars à Toulouse à deux ans de prison avec maintien en détention pour harcèlement et agression sexuelle sur une résidente handicapée côtoyée dans un centre de santé de Haute-Garonne.

L'homme de 56 ans, qui a déjà purgé une peine de 15 ans d'emprisonnement pour le viol notamment de ses quatre enfants, a également écopé d'un suivi socio-judiciaire de cinq ans avec une obligation de soins et l'interdiction d'entrer en contact avec la victime.

La procureure Justine Gay avait requis trois ans d'emprisonnement contre un "prédateur (...) qui, après des enfants en 2004, s'en prend désormais à des adultes vulnérables".

Les faits se sont produits entre 2017 et 2019 dans un centre pour des patients atteints de sclérose en plaques à Rieux-Volvestre où Thierry Delay avait été placé en 2016, année de sa libération. "J'étais amoureux d'elle. Je lui touchais les jambes parce qu'elle avait la peau douce", articule difficilement Thierry Delay, en chaise roulante.

"Conscient de sa pathologie"

Il reconnaît également avoir touché les seins de la résidente, elle aussi en fauteuil et atteinte de sclérose en plaques, "mais c'était pas méchant", dit-il. La victime, Mme B., ne s'est pas constituée partie civile et n'était pas présente à l'audience.

Thierry Delay s'est dit "conscient" de sa pathologie et a fait savoir à la cour qu'il était demandeur d'accompagnement et de soin. "Vous comprenez que ce n'est pas très rassurant d'avoir Thierry Delay dans son établissement de soins", a ironisé le président. L'avocat de la défense Me Gueye a estimé que la peine prononcée par la cour "est une bonne décision".