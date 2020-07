et AFP

publié le 07/07/2020 à 03:59

Une nomination qui a du mal à passer. Le syndicat USM, majoritaire chez les magistrats, a estimé lundi dans une déclaration à l'AFP, que la nomination au poste de garde des Sceaux de l'avocat Éric Dupond-Moretti est une "déclaration de guerre à la magistrature". "Nommer une personnalité aussi clivante et qui méprise à ce point les magistrats, c'est une déclaration de guerre à la magistrature", a affirmé Céline Parisot, présidente de l'Union syndicale des magistrats.

"Éric Dupond-Moretti semble détester les magistrats qu'il ne se prive pas d'insulter régulièrement, il souhaite la suppression de l'École nationale de la magistrature (ENM), la scission du corps (siège/parquet), soit tout l'inverse de ce que porte l'USM", a-t-elle vilipendé.

"Il est également plaignant à titre personnel dans plusieurs affaires et va gérer la carrière des magistrats du parquet ?", s'est interrogée la présidente de l'USM. "Quel est le message quand en plus le ministre de la Justice se trouve relégué aussi loin dans l'ordre protocolaire (en 10e position, ndlr) ? Le mépris le plus total pour la Justice", a ajouté Céline Parisot à l'AFP.