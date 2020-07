publié le 10/07/2020 à 11:54

Éric Dupond-Moretti, avocat médiatique, a été nommé ministre de la Justice ce lundi 6 juillet 2020 dans le premier gouvernement de Jean Castex. Pour éviter toute accusation de conflit d'intérêts, le garde des Sceaux a demandé son omission du barreau, a indiqué le barreau de Paris au Figaro. Cela signifie qu'il ne pourra plus plaider.

De plus, son cabinet "Dupond-Moretti & Vey", du nom de son associé Antoine Vey, a été renommé "Vey & Associés" pour éviter que le nom du cabinet ne puisse créer des confusions entre le ministre de la Justice et son cabinet d'avocat. Un nouvel associé devrait bientôt rejoindre Antoine Vey et les 10 collaborateurs du cabinet.

Troisième expression de cette volonté de ne pas mélanger vie professionnelle et vie politique, "des procédures gouvernementales sont en cours, sous l’égide de Matignon, du secrétariat général du gouvernement et de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique" pour éviter des remontées d'informations dans des affaires individuelles dans lesquelles Éric Dupond-Moretti a pu intervenir.