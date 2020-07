Éric Dupond-Moretti : ses premiers pas d’avocat à Lille

publié le 08/07/2020 à 13:18

Le nouveau garde des Sceaux a choisi la prison de Fresnes, l'une des plus vétustes, pour rencontrer détenus et gardiens. 59 ans, avocat reconnu, le nouveau ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti est une personnalité parfois clivante qui ne laisse personne indifférent. Et ce n'est pas le Palais de justice de Lille qui dira le contraire.

C'est ici qu'Éric Dupond-Moretti a fait ses premiers pas. La dernière fois qu'il est venu plaider dans ces lieux, c'était pour l'affaire du Carlton avec DSK. Ses anciens confrères ont eu du mal à croire à sa nomination. "Le ténor", appelé partout en France, s'est taillé une réputation dans le Nord, confirme Blandine Lejeune, sa première collaboratrice.

"Il a marqué un tournant dans l'histoire de notre barreau à Lille. C'est quelqu'un qui allait au front quasi systématiquement. Il voyait la justice et la défense comme un combat", explique l'avocate. "Les plaidoiries de Maître Dupond-Moretti sont inégalables", a-t-elle ajouté.