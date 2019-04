publié le 15/04/2019 à 18:00

Une allocution à la télévision, une conférence de presse. Emmanuel Macron joue la carte de la solennité pour annoncer ses réponses au grand débat national. L'enjeu est de taille pour le président de la République qui a fait monter les attentes depuis la fin des consultations.





À 20 heures, le chef de l'État apparaîtra sur les écrans de télévision pour une "adresse aux Français" durant laquelle il annoncera "les chantiers d'action prioritaires et les premières mesures concrètes", a fait savoir l'Élysée. Emmanuel Macron a adressé un premier message en direct aux internautes sur son compte Twitter. "Je vous réponds", a-t-il lancé en rappelant son allocution de ce soir.

Acte II de son intervention solennelle : Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse, mercredi 17 avril. Il "fera de nouvelles annonces", "expliquera et détaillera" ses grands chantiers, au cours d'une conférence de presse dans la salle des fêtes de l'Élysée. Il s'agira de sa toute première en France depuis le début de son quinquennat en mai 2017.

18h11 - Le 10 décembre dernier, face à la mobilisation des "gilets jaunes", Emmanuel Macron avait annoncé pour plus de 10 milliards d'euros de mesures pour relever le niveau du salaire minimum, ou encore mieux rémunérer les heures supplémentaires. Cette fois encore, il compte sur un effet immédiat.



Mais justement, ces mesures sont-elles vraiment entrées en vigueur?



Oui et non... Certaines ont été très médiatiques mais ne sont pas encore appliquées dans la vie des personnes concernées. Première mesure en direction des petites retraites. Ceux qui ont une pension inférieure à 2.000 euros par mois sont sensés se faire effacer la hausse de la CSG depuis le 1er janvier.



Mais rien n'a changé pour le moment en raison de complexités techniques selon le gouvernement. La baisse devrait intervenir cet été avec un effet rétro-actif depuis le 1er janvier.



18h05 - Après l'acte 22 des "gilets jaunes", son allocution en direct de l'Élysée devrait lancer l'acte 2 de sa présidence. Qu'aura t-il retenu du grand débat ? Comment calmer l'immense exaspération fiscale pointée par Édouard Philippe ? La réponse dans cet article.



18h02 - À 20 heures, Emmanuel Macron prononcera le discours le plus important de son mandat. Le président n'a pas le droit à l'erreur après cinq mois de crise des "gilets jaunes" et trois mois de grand débat.



Retraite, impôt, pouvoir d'achat, mères isolées, proportionnelle... Tout le week-end, le chef de l'État a consulté dans le plus grand secret avec un objectif : créer la surprise et convaincre les Français !

18h - Bonsoir et bienvenue dans ce live !