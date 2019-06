publié le 30/06/2019 à 11:39

Le député Julien Aubert, secrétaire général adjoint des Républicains, annonce dans le Journal du dimanche sa candidature à la tête du parti, se présentant en "David contre Goliath" - à savoir Christian Jacob. L'élu du Vaucluse est le troisième prétendant déclaré, après le patron des députés LR, et Guillaume Larrivé, député de l'Yonne.

"Après mûre réflexion, je vais devoir défendre ce en quoi je crois et me porter candidat à l'élection interne" d'octobre, indique Julien Aubert, 41 ans, dans cet entretien où il assure que "la jeune génération (l)'a encouragé à présenter (sa) candidature".

Christian Jacob avait été le premier à se déclarer officiellement, le 21 juin. "Notre famille doit revenir à son ADN originel, rassembler la droite avec toutes ses sensibilités, qui doivent être le reflet de la société française", avait alors déclaré le président du groupe LR à l'Assemblée nationale dans un interview au Figaro.



Il avait été suivi une semaine plus tard par Guillaume Larrivé. "Une candidature unique priverait nos militants et nos élus de la liberté de choisir l'avenir", expliquait le député de l'Yonne. Guillaume Larrivé, 42 ans, est député de l'Yonne depuis 2012. Diplômé de Sciences Po Paris et de l'Essec, énarque et conseiller d'Etat, il fût notamment conseiller de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, puis à l'Elysée, et directeur adjoint du cabinet de Brice Hortefeux dans différents ministères.