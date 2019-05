publié le 28/05/2019 à 13:16

Gérard Larcher contre Laurent Wauquiez ? Le président du Sénat lance une démarche en dehors du parti pour reconstruire un projet autour de la droite et du centre. L'idée est de rassembler toutes les femmes et tous les hommes de droite et du centre. Ils se disent encore de droite mais ne se retrouvent plus aujourd'hui dans Les Républicains incarnés Laurent Wauquiez.



Pour Guillaume Larrivé, secrétaire général délégué des Républicains, "évidemment dimanche dernier, la droite et le centre-droit on subi une défaite d'ampleur considérable. C'est un échec collectif et la réponse doit être collective. Ce n'est pas un bidouillage d'organigramme, un petit ajustement qui va permettre à la droite et au centre-droit de sortir de l'ornière. Ce n'est pas non plus la réunion des 5 ou 6 grand notables dans une cabine téléphonique, dans un corridor ou un couloir".

Invité à l'antenne de RTL, il estime qu'il est nécessaire de parler "à tous les Français" et qu'il est nécessaire de se "rassembler autour de Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, Jean-Christophe Lagarde (le président de l'UDI ndlr)".

"Si on pose le problème autour d'un choix de personne, la crise ne fera que s'aggraver, il ne faut pas ajouter de la division à la division (...) Il faut retrouver une capacité à parler à tous les Français autour de toutes les personnalités de toutes les générations", dit-il sans répondre à la question de savoir si ce rassemblement se fera autour de Laurent Wauquiez.