publié le 27/06/2019 à 16:47

"Insupportable". C'est ainsi que Pascal Praud juge la réaction outrée de Ségolène Royal face aux critiques incisives formulées par Nicolas Sarkozy à son encontre dans son livre Passions, paru ce jeudi 27 juin. Dans cet ouvrage, l'ancien président évoque le souvenir de sa vie politique et personnelle, et ne manque pas d'écorner, entre autres, celle qui fût son opposante lors de l'élection présidentielle de 2007.

"Je me suis demandé (...) si elle faisait preuve d'incompétence par volonté politique, ou si plus vraisemblablement elle ne possédait ni la connaissance ni la compréhension des dossiers qu'elle abordait.", se remémore l'ancien chef de l'État. Un portrait pour le moins abrupt que l'ancienne candidate socialiste a qualifié sur Twitter d'"indécrottable sexisme" et de "procès dérisoire en incompétence".

Dans RTL Midi ce jeudi, Pascal Praud a fait part de son effarement. "En quoi c'est sexiste de critiquer Ségolène Royal ?", interroge le journaliste, pour qui cette indignation n'a rien de justifiée, car Nicolas Sarkozy "critique tout le monde !".

"Je trouve ça insupportable comme état d'esprit qu'une femme dise quand on l'attaque, 'c'est du sexisme'", ajoute l'animateur de Les auditeurs ont la parole, qui y voit de nouveau un marqueur de "l'époque dans laquelle nous sommes".

Indécrottable sexisme, procès dérisoire en incompétence. Le même hélas, en 2007, que celui de dirigeants du PS alors que j’avais + de mandats électifs et + de diplômes, comme je le raconte avec humour dans «Ce que je peux enfin vous dire». C’est bas pour toutes les femmes #MeToo pic.twitter.com/NgCNsWv6z8 — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) 27 juin 2019