publié le 26/06/2019 à 19:13

Nicolas Sarkozy fait son grand retour... en librairie. Alors que plusieurs personnalités de la droite souhaitent le voir revenir dans l'arène politique après l'échec cuisant des Républicains aux élections européennes, l'ancien président de la République sort un nouveau livre intitulé Passions le jeudi 27 juin.

Dans cet ouvrage de 350 pages, publié aux Éditions de l’observatoire (son éditeur depuis des années) à 200.000 exemplaires, Nicolas Sarkozy retrace son parcours de ses débuts au RPR à son élection à la présidence de la République en 2007 avec un style percutant, direct.

Un récit très personnel, dont RTL a pu lire les bonnes pages dévoilées en exclusivité par Le Point. L'ancien chef de l'État y partage de nombreuses confidences et anecdotes, mais aussi des quelques tacles.

Plutôt aimable avec Emmanuel Macron

Premier point à noter : Nicolas Sarkozy est plutôt aimable avec Emmanuel Macron. L'ancien président de la République raconte notamment qu'il a été "touché" quand ce dernier lui a envoyé "deux motards de la police" pour accompagner la dépouille de sa mère lors de son enterrement en décembre 2017.

L'ex-chef de l'État philosophe aussi sur la jeunesse du président de la République : "Si la jeunesse est un grand atout pour conquérir le pouvoir, elle est une faiblesse au moment de l'exercer, le président Valéry Giscard d'Estaing, le président Emmanuel Macron et moi-même avons été confrontés à cette contradiction. Je souhaite au Président actuel de la résoudre mieux que ses prédécesseurs ont pu le faire, moi compris", note-t-il.

Même amabilité avec la Première dame, Brigitte Macron, dont il loue la sincérité et la simplicité. "J'apprécie son engagement auprès de son mari, et la conscience avec laquelle elle remplit son rôle", raconte l'ancien Président.

Quant au Premier ministre, Édouard Philippe, qui vient rappelons-le de son camp, il vante sa force et son calme mais il ne se prive pas d'une petite vacherie sur "son supposé manque de charisme".

Des critiques acérées sur François Fillon

Toujours au rayon politique de "ses mémoires", même si Nicolas Sarkozy n'aime pas le mot, ses critiques les plus acérées visent notamment son ancien Premier ministre, François Fillon : "Je le trouvais sérieux, compétent solide et je le pensais capable de fidélité. La suite montra mon erreur"." Rarement, enfonce-t-il, je ne suis autant passé à côté d'une personnalité".



Il revient également sur le déjeuner où François Fillon aurait demandé à Jean-Pierre Jouyet, alors secrétaire général de l'Élysée de François Hollande, d'accélérer les procédures judiciaires contre Nicolas Sarkozy : "Je me suis fait raconter par ceux-là mêmes qui y participaient le 'fameux' déjeuner. Or, tous leurs propos concordent parfaitement. François Fillon a demandé que l'on accélère les procédures judiciaires à l'encontre de celui qui l'a nommé cinq ans durant à Matignon !", croit savoir Nicolas Sarkozy.

Son divorce avec Cécilia

Dans les bonnes feuilles que nous avons consulté, Nicolas Sarkozy évoque aussi sa vie privée. Et notamment sa séparation avec Cécilia. "Je comprends combien mon divorce a pu déstabiliser les Français". "Je n'avais rien anticipé. Je n'y avais rien compris", reconnaît-il.



Sur son divorce avec Cécilia : "Je subissais sans pouvoir contrôler une situation, qui, chaque jour, devenait plus incompréhensible", écrit Nicolas Sarkozy. Ce dernier relève toutefois qu'il s'est senti soulagé, une fois le divorce prononcé en 2007 : "Alors que je m'étais tant battu pour sauver ma famille, le lendemain du divorce, je me réveillais au Portugal où je me trouvais pour un sommet européen avec un poids immense en moins. J'étais soulagé. C'était fait. Je l'avais craint, j'avais tort".