et Léa Stassinet

publié le 07/05/2019 à 07:17

C'était l'un de ses engagements : réunir chaque année les parlementaires en congrès à Versailles. 2019 ne dérogera pas à la règle, et selon nos informations, Emmanuel Macron s'adressera à eux le lundi 8 juillet et prononcera un discours de politique générale.



Cette année, avec la réforme constitutionnelle qui s'annonce, ce congrès aura une saveur particulière. Le chef de l'État compte ainsi réduire le nombre de parlementaires, qui passeraient de 925 à 617, supprimer d'un tiers le nombre de membres du Conseil économique, social et environnemental ou encore introduire une dose de proportionnelle.

L'an dernier, ce congrès avait été boycotté par certains élus, notamment ceux de la France insoumise. "C'est tous les ans que nous sommes convoqués à admirer sa splendeur Macron Ier, qui nous fait un discours. Comme tout le reste du décor de Versailles, c'est du carton-pâte, c'est du faux marbre, et là ça va être de la fausse modernité", avait notamment lancé leur chef de file Jean-Luc Mélenchon.

Devant ceux qui avaient fait le déplacement, le chef de l'État avait prononcé un discours aux tonalités sociales, afin de gommer cette image de "président des riches". Emmanuel Macron avait notamment annoncé la mise en place d'un "nouveau contrat social".