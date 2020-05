Déconfinement : se dirige-t-on vers une France à deux vitesses ?

publié le 07/05/2020 à 20:12

"Pas de punition", "pas une mauvaise note". C'est avec ces précautions qu'Olivier Véran a publié la carte officielle des départements touchés par le coronavirus. Un code couleur, vert ou rouge, est attribué aux départements en fonction de la virulence du coronavirus et de la tension dans les milieux hospitaliers. Et de ce code couleur dépend certaines conditions du plan de déconfinement.

Quatre régions, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté restent classées en rouge ainsi que le département de Mayotte, où le déconfinement est carrément renvoyé au-delà du 11 mai. Lors d'une conférence de presse, Olivier Véran a précisé que 32 départements et près de 27 millions d'habitants se trouvent dans un confinement encore très contrôlé.

Le reste du pays passe au vert sur la carte. Mais même dans ces régions, les plages resteront fermées avec des réouvertures au cas par cas, sur autorisation des préfets. Cela signifie-t-il qu'à partir du 11 mai, la France fonctionnera à deux vitesses ?

Pas "de France à deux vitesses"

"Il n'y a qu'une seule France", a répondu Édouard Philippe. Il ne faut pas imaginer qu'il y aurait une France à deux vitesses. Partout la vigilance s'impose. Le Premier ministre a rappelé à plusieurs reprises l'importance de continuer à pratiquer la distanciation physique et à appliquer les gestes barrières.

"Nous ne pouvons pas faire les malins avec le virus. Dans les départements verts, la situation est objectivement meilleure", souligne-t-il avant de compléter : "Dans les départements rouges, il faut faire particulièrement attention (...) Mais la distinction entre vert et rouge aura peut-être vocation à s'accentuer à partir du mois de juin".

Le fait d'être dans un département rouge ou un département vert "est évidemment une aide précieuse", ajoute le chef du gouvernement qui correspond à "plus de prudence lorsqu'on hésite dans les départements rouges que dans les départements verts".

Quelle est la différence entre les départements rouges et verts ?

Tous les départements pourront se déconfiner à partir du 11 mai prochain, à l'exception de Mayotte. Les départements classés en rouge verront leurs collèges rester fermés, tout comme les parcs et les jardins. Les mesures de distanciations strictes devront aussi être observées dans les transports.

Dans les départements verts, un retour en classe pour les élèves de 6e et 5e est envisagé à compter du 18 mai et les parcs et les jardins pourront rouvrir dès le 11. Quant à l'ouverture "des plages et lacs", elle sera possible au cas par cas sur autorisation du préfet "à la demande des maires".