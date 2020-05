publié le 07/05/2020 à 17:26

C'était l'une des inquiétudes de nombreux Français et Françaises : sera-t-il possible de retourner à la plage et au bord des lacs à partir du 11 mai ? Lors de son allocution le 7 mai pour la suite du plan du déconfinement, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur a donné des précisions.

"Beaucoup de questions sont également posées sur les plages, lacs et centres nautiques. La règle générale reste la fermeture, mais le préfet pourra autoriser l'accès aux plages, aux lacs et aux centres nautiques sur demande des maires. Les maires devront alors leur présenter un dispositif et des aménagements suffisants pour garantir la distanciation physique", explique ainsi Christophe Castaner. "Cette décision est une nouvelle preuve de l'importance que nous accordons au dialogue permanent entre maires et préfets", conclut-il.

"Le virus ne se déplace pas tout seul et nous devons continuer à lutter contre la circulation de ce virus. Les infractions à ces règles continueront d'être sanctionnée", aussi expliqué le ministre de l'Intérieur qui rappelle qu'elle s'élève à 135 euros.

Le virus circule encore

Après deux mois de confinement globalement respecté sur l'ensemble du territoire qui ont permis une nette décrue de la pandémie, "la France est divisée en deux", a constaté jeudi le Édouard Philippe, accompagné de nombreux ministres, lors d'une conférence de presse à Matignon: il a ainsi justifié "un processus très progressif, au minimum sur plusieurs semaines, pour sortir doucement mais sûrement du confinement en France".

Pour cette raison, parce que le virus circule encore (il a fait 25.800 morts depuis le 1er mars) et que la tension et le risque de saturation dans les hôpitaux l'exigent, quatre régions - Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté - restent classées en rouge ainsi que le département de Mayotte, où le déconfinement est carrément renvoyé au-delà du 11 mai.