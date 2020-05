publié le 25/05/2020 à 18:52

Ce week-end, on a appris que le chef de l’État avait appelé Jean-Marie Bigard pour l’assurer de la réouverture prochaine des bars. Et ça m'a inspiré.

Je vous résume la situation : les bars et restaurants sont fermés, et même s'ils ont, pour ce qui est des zones vertes, une vague perspective pour le 2 juin, grosso modo, ça va être une saignée.

Alors que ce sont des lieux essentiels de la sociabilité, de l’art de vivre à la française, les plus petits, les indépendants, sont menacés. On a le droit de s’entasser dans le métro. Beaucoup prennent le droit de s’entasser sur des places ou à des coins de rue. Mais le restaurant, le bar, même aménagés, c’est non. Aussi Jean-Marie Bigard a-t-il usé de l’arme contemporaine, l’interpellation sur les réseaux sociaux, pour s’adresser au président.

Macron s'est-il volontairement mis en porte-à-faux ?

Le Président lui a répondu. Il l’a appelé. Et que croyez-vous qu’il lui a dit ? Qu’il n’était pas d’accord avec ce qui était fait et que les bars allaient bientôt rouvrir. Et le même Jean-Marie Bigard de s’en vanter publiquement en ces termes élégants : "Je ramène ma gueule, je chie sur le président, et le président m’appelle pour me dire que j’ai raison. Je trouve ça génial."



Donc si on comprend bien, Emmanuel Macron se retrouve en porte-à-faux à cause de l’indélicatesse de Jean-Marie Bigard, qui révèle une conversation privée ? En réalité, c’est fait exprès. Philippe de Villiers déclare publiquement qu’Emmanuel Macron est pour la réouverture du Puy-du-Fou contre l’avis de Matignon, et Jean-Marie Bigard raconte qu’Emmanuel Macron voulait déconfiner plus vite.

Petit clin d’œil aux conservateurs adeptes de la souveraineté nationale et petit clin d’œil au peuple des bistrots : les ratés, la frilosité, les décisions technos, ce n’est pas moi, c’est Édouard Philippe. Moi, je veux que l’économie reprenne, que les petits, les indépendants s’en sortent.

Macron, l'ami de Bigard, Hanouna et compagnie

Est-ce alors la préparation d’un tournant politique plus important ? Clairement, il s’agit de savonner la planche d’Édouard Philippe parce que la seule façon de faire croire qu’il pourrait mener une autre politique, plus en phase avec la demande d’indépendance nationale, de renouveau industriel, c’est de désavouer tout ce qu’il a adoré. Encore faudrait-il qu’il trouve un remplaçant pour le poste de Premier Ministre qui accepte de faire avec lui le contraire de ce qu’il prônait en 2017.

Et puis, il fait d’une pierre deux coups. Parce que vous avez remarqué que les éditorialistes politiques adorent l’histoire d’une possible candidature en dehors des partis. Ils font circuler les noms de Philippe ou Pierre de Villiers, de Cyril Hanouna, et même de Jean-Marie Bigard. C’est le fantasme d’un Beppe Grillo à la française. Ce qui prouve qu’il n’y en a pas un qui réfléchit en terme politique, à partir de ce que les citoyens voudraient comme type de décision. Et là, Emmanuel Macron envoie aussi un message : tous vos recours atypiques, ce sont mes amis, je leur accorde mes faveurs. Ils sont dans mon système. Il n’y a pas d’alternative. Et 2022, c’est demain.