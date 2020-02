publié le 15/02/2020 à 12:30

Depuis mardi dernier, une rumeur se répand sur la toile : Cyril Hanouna serait candidat à la prochaine présidentielle en 2022 ! Tout est parti d'une information donnée par BFM TV en début de semaine : un proche d'Emmanuel Macron a fait comprendre que l'exécutif craignait "l'émergence d'un phénomène à la Coluche". Ce ministre a notamment cité le présentateur de TPMP comme ayant une "force de frappe" suffisante pour "mobiliser massivement les réseaux sociaux".

Invité dans l'émission ce matin, Cyril Hanouna est revenu sur cette folle rumeur : "Le lendemain [de cette annonce] j’ai vu le hashtag 'Hanouna2022' en Top Tweet toute la journée. Donc ma mère m’a appelé. Elle m’a dit : ‘Qu’est-ce que c’est que ces conneries ?’", raconte-t-il avec humour avant de continuer : "Non mais je vous jure c’est très drôle, parce qu’il y a vraiment des mecs qui ont pris ça au sérieux et il y a vraiment des gens, même très connus et haut placés qui m’ont envoyé des SMS pour me dire ‘Pense à moi’, qui me demandent déjà des postes".



Cyril Hanouna est catégorique concernant une éventuelle candidature : Il est hors de question pour lui de déposer sa candidature ! "C’est le pire métier du monde ! Moi je veux faire mon tennis le samedi (…) Non, non, moi je suis là pour rigoler encore".

