Déconfinement : les cafés-restaurants rouvriront-ils le 2 juin ?

publié le 22/05/2020 à 09:17

Les cafés et restaurants ouvriront-ils en zone verte comme prévu le 2 juin prochain ? Rien n'est moins sûr, car les discussions sur le protocole sanitaire sont dans l'impasse. C'est lundi prochain, 25 mai, que l'on devrait connaître les conditions de réouverture.

Aujourd'hui, à Matignon, on explique que le principe n'est pas remis en cause mais que le feu vert sera donné plus tard, "dans la semaine". Le problème, c'est qu'il faut au moins cinq jours aux professionnels pour préparer leurs restaurants, former leurs salariés et se faire réapprovisionner en produits pour rouvrir. Donc un retard est possible.

La difficulté dans cette affaire, c'est qu'il faut choisir entre la rentabilité économique ou la santé. La Haute Autorité de Santé veut absolument imposer un périmètre de 4 mètres carrés autour de chaque client attablé, ce qui revient à remplir des salles de restaurant à 1/4.

Un effort nécessaire de l'État et des bailleurs

Bien entendu, si les restaurateurs tournent à 25% de leurs capacité, impossible d'être rentable et, dans ces conditions, beaucoup préféreront rester fermés. Les restaurateurs ont fait les comptes : si le périmètre fait 2,25 mètres carrés, l'établissement tourne à 50%.

Si l'Etat continue à financer le chômage partiel des serveurs et cuisiniers qui ne viennent pas travailler car on a besoin de moins de monde, si les bailleurs font un geste sur les loyers, la plupart des restaurants pourront s'en sortir et rouvrir. C'est ce qui est en train d'être négocié, centimètre carré par centimètre carré.

Actuellement, les deux principaux syndicats du secteur (UMIH et GNI SYNHORCAT) qui négocient avec le gouvernement ont une pression terrible venant de leurs adhérents situés sur la côte atlantique et autour de la Méditerranée, en zone verte, dont la saison a déjà commencé. Ceux-ci voient, avec la météo radieuse, leur chiffre d'affaire fondre comme glace au soleil.

Il faut également compter sur un manque de civisme de la part des clients. On imagine mal le dîner aux chandelles à 2 mètres d'écart l'un de l'autre ou le déjeuner de travail en version mégaphone. Les mesures sanitaires seront donc difficiles à faire respecter.

Des aides en cas de fermeture tout l'été

Les restaurateurs ont déjà obtenu le feu vert de l'Elysée : s'ils choisissent de rester fermés jusqu'en septembre (notamment en région parisienne où il n'y aura pas de touristes étrangers cet été et où les entreprises tourneront au ralenti comme chaque été), ils continueront à toucher des aides.

Ensuite, certaines villes sont en train d'accepter de rendre certaines rues piétonnes et d'autoriser l'utilisation des trottoirs et des places de parking pour y installer des terrasses. Cela permettra d'augmenter la capacité des établissements avec des normes sanitaires légèrement différents car à l'extérieur.

Des discussions ont lieu en ce moment-même à Paris. Il faut donc s'attendre à des négociations tendues tout le week-end sur le périmètre. L'espoir serait qu'Édouard Philippe puisse annoncer le protocole sanitaire de réouverture des bars-restaurants lundi en fin d'après-midi.