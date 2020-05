Déconfinement : tensions entre Macron et Philippe sur la réouverture du Puy du Fou

publié le 21/05/2020 à 19:50

Le Puy du Fou devrait rouvrir le 11 juin. C'est ce qu'a annoncé son président, Nicolas de Villiers sur RTL ce jeudi 21 mai, évoquant une décision du président de la République. Dans un tweet, son fondateur Philippe de Villiers laisse entendre que le président a tranché lui-même, contre l'avis de son Premier ministre. Le Puy du Fou a-t-il fait l'objet de tensions au sommet de l'État ?

Il y a eu des tensions. D'abord, entre Philippe de Villiers et Édouard Philippe lorsque le Premier ministre a refusé d'ouvrir le parc en mai. Des tensions aussi entre l'Élysée et Matignon : Emmanuel Macron est très proche de De Villiers et, pour calmer la colère de son ami, il l'a eu plusieurs fois par téléphone pour lui dire qu'il ne laisserait pas tomber le Puy du Fou.

Pour autant, Philippe de Villiers s'avance un peu dans son tweet. Oui, le dossier a bien été examiné en conseil de défense mais comme l'intégralité des dossiers des parcs. "Il se fait de la pub en faisant croire qu'il a obtenu l'accord du président de la République", confie un ministre. Un conseiller l'accuse de faire de la petite politique.

Dans les faits, rien n'a changé. Les préfets travaillent avec les organisateurs. Et si les règles sanitaires sont respectées, le Premier ministre annoncera la semaine prochaine, comme prévu, la possibilité pour le Puy du Fou d'ouvrir début juin.