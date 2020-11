Coronavirus : l'OMS préconise de passer Noël en petit comité

et AFP

publié le 24/11/2020 à 16:48

Emmanuel Macron devrait annoncer ce mardi soir, des mesures d'assouplissement du confinement. Ainsi, les Français devraient y voir plus clair sur les fêtes de fin d'année. Si les déplacements dans les familles devraient être autorisés, Jean Castex avait rappelé le 12 novembre dernier, que l'organisation de "grandes fêtes" à cette période ne serait "pas raisonnable".

Une notion soulignée par l'OMS ce lundi, qui estime qu'un Noël en petit comité, sans grande réunion de famille, est sans doute "la meilleure option" en ces temps de pandémie pour la majorité des pays. "C'est incroyablement difficile parce que, particulièrement pendant la période des fêtes, nous voulons vraiment être avec notre famille. Mais dans certains cas, ne pas avoir de réunion de famille est l'option la plus sûre", a insisté Maria Van Kerkhove, chargée de la gestion de la pandémie à l'OMS.

Pour elle, une célébration commune par visioconférence pourrait être la solution. "Même si vous ne pouvez pas célébrer ensemble cette année, vous pouvez trouver des moyens de célébrer quand tout cela sera fini", a-t-elle assuré. "On fait ça dans ma famille et on fera une sacrée fête quand ce sera fini", a encore confié Maria Van Kerkhove.