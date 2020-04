publié le 27/04/2020 à 19:38

La journée du 28 avril s'annonce tendue pour les députés. Édouard Philippe présentera les grandes lignes du gouvernement pour le déconfinement. Suivront un débat puis un vote.

Selon les grandes lignes avancées par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, la réouverture des écoles à partir du 11 mai sera étalée sur trois semaines en respectant une nouvelle règle : les groupes ne pourront pas dépasser plus de quinze élèves. Les parents auront le choix d'envoyer leurs enfants à l'école ou de poursuivre l'enseignement à la maison. "À partir du 18 mai, j'ai 3 enfants qui retourneront au collège et au lycée. J'en ai discuté avec eux, ils sont contents d'y retourner, ils sont conscients qu'ils devront respecter certaines règles", commence Yaël Braun-Pivet, présidente de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale, députée LaREM des Yvelines.

Cependant, le Conseil scientifique préconise un retour en classes en septembre 2020, et parle d'une "décision politique" pour ce retour dans les écoles fixé à la date du 11 mai. "Je considère que le Conseil scientifique est là pour nous éclairer, que nous politiques nous sommes à notre place de décision et qu'il n'y a pas que les enjeux sanitaires (...) Il y a aussi des enjeux républicains, d'égalité, sociétaux, il faut penser à tous ces jeunes qui décrochent", poursuit la députée.



Une reprise à l'école en respectant les règles

Mais, à quoi sert-il de s'entourer d'un Conseil scientifique si c'est pour s'asseoir sur ces recommandations ? "Le Conseil scientifique conseille, c'est son nom et nous sommes dans une démocratie. Et ceux qui décident ce sont les politiques pour la simple et bonne raison qu'ils sont élus" explique Yaël Braun-Pivet. "J'ai le sentiment qu'on protège nos enfants et qu'on allie justement plusieurs impératifs qui me paraissent tout autant essentiels. Encore une fois, je n'ai pas le sentiment de mettre mes enfants en danger en les renvoyant à l'école", conclut la députée.