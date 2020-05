Coronavirus : comment les Italiens se sont préparés au déconfinement

publié le 04/05/2020 à 06:47

Bienvenue dans le balado quotidien de la rédaction de RTL sur le coronavirus. C’est le 49e jour du confinement, et nous sommes le lundi 4 mai. Aujourd'hui on va s'intéresser à l’Italie, l'un des pays les plus endeuillés au monde, qui s'apprête à se déconfiner.

C'est le début de Fase Due, la phase 2, c’est comme cela que les Italiens appellent le début du déconfinement. L'Italie est le pays le plus meurtri en Europe, avec près de 29.000 morts. L'Italie qu’on observe depuis plus de deux mois et demi maintenant, car elle renseigne la France sur ce qui l'attend quelques jours plus tard.

174 morts ces dernières 24 heures, c’est le plus faible bilan depuis le premier jour du confinement. Et donc l’Italie reprend un peu de couleurs ce lundi, des millions de salariés repartent au travail, de nombreuses entreprises et usines vont rouvrir. Le Premier ministre Giuseppe Conte appelle au sens civique des Italiens dans cette nouvelle phase de convivenza comme il dit, de cohabitation avec le virus. Anne Le Nir, la correspondante de RTL à Rome, nous raconte que tout cela se fait dans une certaine confusion.

