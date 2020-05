Déconfinement : comment rentrer chez soi quand on s'est "exilé"

publié le 03/05/2020 à 22:19

De nombreux urbains ont déserté leurs petits appartements de ville pour rejoindre leur maison secondaire à la campagne. L'exode a été massif mais ceux qui le souhaitent ont désormais la possibilité de revenir à leur domicile principal, pour préparer le retour au travail ou celui de l'école.

Ces urbains avaient le droit d'aller dans leur résidence secondaire : il n'y avait pas de restriction. Ils sont aujourd'hui autorisés à faire le chemin inverse. Attention, cette possibilité n'est valable que jusqu'au lundi 11 mai.

Pour faire le trajet de retour, il faudra remplir une attestation et cocher la case "motif familial impérieux". Car il faut une bonne raison : soit la reprise du travail, soit la scolarisation des enfants.



Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner indique qu'il y aura des contrôles au-delà du 11 mai. Il n'y aura alors plus besoin d'attestation mais la liberté de circulation sera encadrée, les déplacements seront limités à 100 kilomètres pas plus.