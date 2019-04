publié le 11/04/2019 à 19:48

Un nouveau débat sur les élections européennes a été organisé mercredi 10 avril sur CNews et visiblement il est impossible de débattre sérieusement de l'Europe. L'Europe est un sujet beaucoup trop sérieux pour qu'on l'abandonne aux têtes de liste pour les élections européennes du 26 mai ou aux chefs de file des partis politiques français.



Il y a exactement une semaine, il y avait le premier débat qui était sur BFMTV et a priori c'était intéressant puisqu'il y avait beaucoup de débutants, de jeunes. Bon, effectivement on s'est aperçus que Jordan Bardella (RN) était déjà sur une mécanique qui tournait très vite ou que Manon Aubry (LFI) avait visiblement du tempérament, ou encore que Jean-Christophe Lagarde (UDI) était capable de chaleur (...). L'ennui, c'est que c'était un capharnaüm épouvantable, un carnaval et que tout le monde s'interrompait.

Hier soir, les chefs de partis débattaient. Ils étaient moins nombreux, plus expérimentés, mais de nouveau on a eu charivari et tohu-bohu. Le malheureux Stanislas Guerini (LaREM) était dans le rôle de Saint-Sébastien lardé de flèches venant de partout. On a vu Laurent Wauquiez être un sous-Bellamy, c'est-à-dire plus primaire et plus simplificateur.

Le problème, c'est qu'au lieu d'enjeux européens, on parle toujours d'enjeux nationaux.