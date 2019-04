Les actualités de 22h - Européennes : Mélenchon et Aubry à Amiens

publié le 10/04/2019 à 22:46

Le chef de file de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, le député de la Somme François Ruffin et la tête de liste pour les Européennes Manon Aubry ont rencontré mercredi des salariés de l'ex-usine Whirlpool d'Amiens, avant leur meeting dans cette ville.



Whirlpool est un symbole de la désindustrialisation en France : l'usine de sèche-linges d'Amiens, qui employait 246 salariés, a fermé en mai 2018 et sa production a été délocalisée à Lodz en Pologne. La société WN du Picard Nicolas Decayeux a toutefois repris 186 salariés. La lutte des salariés, alors en grève, s'était invitée dans la campagne présidentielle 2017 avec une passe d'armes sur place entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen durant l'entre-deux-tours.

S'adressant à une dizaine de syndicalistes de chez Whirlpool et de son sous-traitant Prima, dans une rencontre devant la presse à Mégacité où se déroule le meeting de LFI mercredi soir, Jean-Luc Mélenchon s'en est pris au rôle de l'État français et à l'Union européenne: "C'était délibéré, ils n'ont pas juste laissé faire, ils ont tout organisé!"

