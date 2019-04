publié le 11/04/2019 à 07:36

L'affiche était belle pour un mouvement en difficulté dans les sondages. François Ruffin a mouillé la chemise, mercredi 10 avril au soir, dans sa ville natale d'Amiens, pour La France insoumise et sa tête de liste pour les européennes, la jeune Manon Aubry.



Chaleureusement accueilli par les militants, le député de la Somme, que l'on a plus souvent vu seul ces dernières semaines, assurant la promotion de son film sur les "gilets jaunes", "J'veux du soleil", était, une fois n'est pas coutume, au côté de Jean-Luc Mélenchon, le chef de file des Insoumis avec qui il assure en privé entretenir des relations plus complexes qu'il n'y paraît.

"Il me gère intelligemment, comme un électron libre", confie-t-il à propos de l'ancien candidat à la présidentielle. "Pas le plus corporate" des députés, de son propre aveu, François Ruffin assure même qu'au départ, il ne pensait "pas tenir plus de deux semaines" au groupe Insoumis à l'Assemblée nationale...

François Ruffin, "un atome libre"

François Ruffin est décidément moins "tradi" que Jean-Luc Mélenchon, n'est pas franchement un homme de parti. "Moi je suis habitué à la guérilla, quand on me donne l'armée je ne sais pas quoi faire...", explique-t-il d'ailleurs. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir une idée précise de la bonne stratégie à suivre.



Discret depuis le début de cette campagne, le documentariste-militant est surtout gêné, lui qui milite pour un nouveau "front populaire", par l'incapacité du Parti communiste et du mouvement mélenchoniste à faire front commun, il espère, à l'avenir, que s'ouvrira pour la gauche de la gauche une "séquence plus rassembleuse".



"François Ruffin est un atome libre", a d'ailleurs déclaré Jean-Luc Mélenchon à la tribune. "Manon Aubry est un atome libre, moi aussi je n'en fais qu'à ma tête". Et de donner rendez-vous pour la suite : il a rappelé son exigence rigoureuse de cohérence des idées et du rassemblement autour du programme autour de La France insoumise, nous explique Le Monde. "C'est notre responsabilité d'avoir avec tout le monde des débats au fond pour savoir si on peut s'accorder".