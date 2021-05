publié le 27/05/2021 à 08:07

Audrey Pulvar et Gérald Darmanin ont finalement trouvé un terrain d'entente. Depuis dimanche, le ton était monté entre le ministre et la candidate socialiste aux régionales. Elle avait jugé "glaçant" le rassemblement des policiers mercredi dernier devant l'Assemblée nationale.

Gérald Darmanin avait annoncé qu'il portait plainte pour diffamation. Audrey Pulvar a riposté en brandissant une plainte pour "dénonciation calomnieuse". Après 48 heures de polémique, Gérald Darmanin a finalement proposé une rencontre qui a été acceptée. "Je crois qu'Audrey Pulvar s'est trompée de siècle, on n'est pas en février 34. Ce n'était pas une marche contre l'Assemblée nationale et ce n'était pas glaçant", démarre Gérard Larcher, président du Sénat et sénateur (LR) des Yvelines. "Je n'y étais pas, parce que je pense que le rôle d'un président d'Assemblée, ce n'est pas d'être la porte d'une autre Assemblée et d'un autre Président", ajoute-il.

"Par contre, Gérald Darmanin a sans doute fait une faute de carre en envisageant la plainte. Vous savez, je lui ai dit un jour : 'Il vaut mieux faire moins de déplacement et plus de démantèlement'. Je parlais notamment des près de 4.000 points de trafic de deal recensés dans ce pays", estime Gérard Larcher.