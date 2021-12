Présent en conférence de presse ce vendredi soir 17 décembre au sortir d'un Conseil de défense sanitaire, Jean Castex a annoncé une nouvelle série de mesures pour lutter contre la cinquième vague de coronavirus qui touche actuellement la France.

Tout d'abord le Premier ministre a expliqué que le variant omicron "serait majoritaire en France dès le début de l'année 2022". Une accélération qui pousse le gouvernement à agir et à annoncer plusieurs ajustements dans la stratégie gouvernementale.

Ainsi, à partir de janvier 2022, le passe sanitaire deviendra un "passe vaccinal", qui ne pourra être activé qu'avec un schéma vaccinal complet et non plus un simple test négatif, a annoncé vendredi le Premier ministre Jean Castex. Pour cela, un projet de loi sera soumis au Parlement. Un pas de plus vers une obligation vaccinale en sous-texte, sans qu'elle dise son nom.

Le Premier ministre a en outre évoqué les six millions de Français qui refusent de se faire vacciner et qui "mettent en risque la vie de millions de Français. "Il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner (...) entame le quotidien d'une immense majorité de Français qui a joué le jeu depuis le début de cette crise", a détaillé Jean Castex, avant d'annoncer que le gouvernement allait " durcir les conditions de contrôle et de sanctions contre les faux passe".

Le délai pour la dose rappel ramené à 4 mois

Pour mettre en place la vaccination obligatoire, le gouvernement a sorti une nouvelle arme de son chapeau : "Le délai de la dose de rappel vaccinal sera possible dès que l'on aura passé le délai de 4 mois par rapport à la précédente injection et non plus de 5 mois", a expliqué Jean Castex.

Une manière pour le premier Ministre d'accélérer la campagne de vaccination, alors que "les trois doses "protègent bien contre les formes graves de la maladie", selon Jean Castex.

Interdiction de tirer des feux d'artifices le 31 décembre

D'autres mesures ont été annoncés par le chef du gouvernement afin de limiter les contaminations lors des fêtes de fin d'année. Pour le nouvel an, les mairies doivent renoncer aux concerts et feux d'artifice. La consommation d'alcool sera également sur la voie publique sera interdite.

"J'en appelle à la responsabilité de tous pour trouver d'autres modalités que de grands rassemblements", a déclaré le chef du gouvernement, qui dit comprendre "la frustration de devoir se limiter dans ces moments festifs".

Dernière annonce : pour faire face à l'afflux massif dans les hôpitaux, Jean Castex a annoncé que les heures supplémentaires effectuées par les soignants seraient payées doubles. "Nous avons demandé aux professionnels de ville de se mobiliser pour assurer la permanence des soins pendant cette période" et "des mesures seront également déployées pour nos services d'urgence, a-t-il conclu.