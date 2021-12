INVITÉ RTL - Coronavirus : comment mieux lutter contre les faux passes sanitaires ?

Le gouvernement accentue sa lutte contre le trafic de faux passes sanitaires et faux certificats de vaccination. Ce dimanche au Grand Jury RTL/LCI/Le Figaro, Gérald Darmanin a annoncé que "400 enquêtes ont été ouvertes" concernant ce genre de faits. Une annonce qui fait suite au décès d'une femme de 57 ans à l'hôpital Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine après avoir présenté un faux passe sanitaire.

Invité ce lundi sur RTL, le docteur Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France explique qu'il n'a pas reçu de demande de ses patients pour délivrer de faux passes sanitaires. "Ils savent que ça ne marchera pas. Là dessus je suis intraitable", dit-il. "On a le droit de refuser des choses qui sont illégales. C'est puni de plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende voire des peines d'emprisonnement", explique-t-il.

De son côté, le docteur Benjamin Davido, infectiologue et directeur médical référent Covid-19 à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches, estime qu'on "ne peut pas et on ne doit pas" vérifier le passe sanitaire à l'hôpital. "Le problème n'est pas tellement la vérification, le problème c'est que c'est une relation de confiance. Quand on va à l'hôpital, on donne sa vie aux médecins, à l'équipe soignante, aux infirmières... On ne peut pas mentir à l'équipe parce qu'il y a un secret médical qui s'applique, nous on n'est pas la police".

"Ce n'est pas notre rôle et en réalité, un faux passe sanitaire qui serait fait avec une e-cps (carte professionnelle de santé ndlr) frauduleuse, on n'aurait pas les moyens de le vérifier", selon lui.