publié le 04/03/2021 à 19:45

La prise de parole du Premier ministre était très attendue ce jeudi 4 mars. L'épidémie de coronavirus est en effet toujours en progression en France, avec des taux d'incidence qui dépassent les 250 cas pour 100.000 habitants dans 23 départements.

Ainsi, les Hautes-Alpes, l'Aisne, et l'Aube ont rejoint les 20 départements en vigilance renforcée.

Pour autant, pas de confinement national pour le moment. Seul le Pas-de-Calais sera confiné le week-end. "L'incidence y est en effet en progression très rapide", a fait savoir le Premier ministre Jean Castex. "Elle dépasse dorénavant le seuil des 400 pour 100 000, soit presque deux fois la moyenne nationale", a-t-il poursuivi. Dans ce département, les grandes surfaces commerciales non alimentaires de plus de 5 000 m2 devront également fermer leurs portes.

Dans les 22 autres départements les plus touchés par la Covid-19, ce seront les centres commerciaux de plus de 10 000 m2 qui devront fermer. Jusqu'alors, seuls les commerces de plus de 20 000 m2 étaient concernés.

Pas de réouvertures avant le 15 avril

Pour espérer un retour à la normale, il faudra attendre au moins le 15 avril, a indiqué Jean Castex. D'ici là, aucune réouverture n'est envisagée. Cette date correspond au moment où le gouvernement espère avoir vacciné plus de 10 millions de personnes.

Le calendrier est clair. "Nous devrions avoir vacciné au moins 20 millions de personnes" d'ici mi-mai, soit tous les plus de 50 ans volontaires, a promis le Premier ministre. "D'ici l'été, nous aurons reçu suffisamment de doses pour avoir proposé la vaccination à 30 millions de personnes, soit les deux tiers de la population de plus de 18 ans", a-t-il ajouté.

Vaccination en pharmacie dès le 15 mars

Pour accélérer la campagne de vaccination, il a annoncé que la vaccination en pharmacie serait possible dès le 15 mars, et qu'un décret en ce sens serait publié dès vendredi 5 mars. Pour l'heure, 3,2 millions de personnes ont reçu une première injection, et plus de 1,7 million ont été vaccinées avec deux doses.

L'un des points sensibles de cette campagne demeure la vaccination des soignants. Selon le Premier ministre, un tiers des soignants s'est fait vacciner. Aux côtés du ministre de la Santé Olivier Véran, il a demandé à tous les personnels de santé de se faire vacciner contre la Covid-19, en particulier ceux qui travaillent dans les Ehpad. Olivier Véran a également indiqué qu'il enverrait "une lettre à l'ensemble des soignants de notre pays, qu'ils soient en ville, à l'hôpital, en établissement médico-social, pour les inciter très fortement à se faire vacciner".