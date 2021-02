publié le 31/01/2021 à 11:30

C'est une des nouvelles contraintes imposées pour tenter de freiner l'épidémie de coronavirus. La fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000 mètres carrés est entrée en vigueur dimanche 31 janvier et ce pour une durée qui reste à déterminer.

"Au total, ce sont plus de 25.000 commerces qui sont obligés, en pleine période de soldes, d'arrêter leur activité", déplore Jacques Creyssel, le délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution, qui évoque "une peine extrêmement difficile".

"Il y a de l'ordre de 100.000 salariés minimum dans ces magasins qui seront pris en charge, à 100%, au titre du chômage partiel", fait savoir Jacques Creyssel. En réunion avec le gouvernement samedi 30 janvier, il explique que la Fédération du Commerce et de la Distribution fait tout pour que "leurs pertes soient le plus faible possible".

Concernant la durée indéterminée de cette mesure, Jacques Creyssel explique que "le gouvernement nous a dis un mois" lors des réunions et se réjouit que "le côté positif est que ça permet à tous les autres magasins de rester ouverts".

Dans les supermarchés et hypermarchés qui restent ouverts dans ces grandes centres commerciaux, il souligne que "les jauges deviennent plus contraignantes puisqu'il y avait jusqu'à présent un client pour 8 mètres carrés et qu'on passe à un client pour 10 mètres carrés".