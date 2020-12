Prime de Noël 2020 : 3 questions sur cette aide de la CAF

publié le 03/12/2020 à 06:03

C'est à l'occasion de la Saint-Nicolas, le 6 décembre 2019, que le ministère des Solidarités et de la Santé avait annoncé officiellement le versement de la prime de Noël l'an dernier. À quelques jours de la fête du saint patron des enfants et de la Lorraine, l'annonce de la prime de Noël 2020 ne devrait plus tarder.

Pour qui ? La prime de Noël est traditionnellement réservée aux ménages les plus modestes : les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), les allocataires de la prime forfaitaire pour reprise d'activité (PFRA), ceux qui perçoivent de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et ceux qui touchent l'allocation équivalent retraite (AER).

Quand ? L'an dernier, la prime de Noël avait été versée entre le 13 et le 25 décembre. Ce versement est automatique. Il n'y a aucune démarche à accomplir. La Caisse d'allocations familiales (Caf) ou la Mutualité sociale agricole (MSA) créditent automatiquement les bénéficiaires.

Quel montant ? La prime de Noël varie en fonction de la composition du ménage pour les allocataires du RSA. En 2019, elle allait de 152,45 euros pour un bénéficiaire du RSA seul et sans enfant à 442,10 euros pour un couple avec 4 enfants (auxquels s'ajoutaient 60,98 euros par enfant supplémentaire). Pour les autres allocataires (ASS, AER ou PFRA), elle était d'un montant fixe de 152,45 euros quelle que soit la composition du foyer, rappelle service-public.fr.