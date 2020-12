Coronavirus : risque-t-on de voir apparaître des faux vaccins ?

et AFP

publié le 02/12/2020 à 16:02

Alors que l'espoir devient permis face à la pandémie de Covid-19 avec l'arrivée de potentiels vaccins, Interpol alerte déjà : le crime organisé risque de les viser directement. Dans une notice orange d'alerte sécurité, l'organisation de coopération policière internationale basée à Lyon prévient d'une "potentielle activité criminelle liée à la contrefaçon, au vol et à la promotion illégale de vaccins contre la Covid-19 et la grippe".

"La pandémie a déjà donné lieu à une activité criminelle prédatrice et opportuniste sans précédent", rappelle Interpol. L'organisation assure avoir déjà constaté "la promotion, vente et administration de faux vaccins" contre le coronavirus. Des produits contrefaits qui "constituent un risque important pour la santé, voire la vie" des personnes, souligne dans un communiqué le secrétaire général d'Interpol Jürgen Stock. Interpol appelle donc à rester vigilant, et à "garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement" des vaccins.

L'organisation signale aussi le risque de circulation de faux tests pour le coronavirus, dont l'usage risque de se multiplier avec la reprise prochaine des déplacements internationaux. Quelque 3.000 sites internet liés à des pharmacies suspectées de vendre des médicaments et du matériel médical contrefaits ont également été identifiés.