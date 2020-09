VIDÉO - Macron manque de s'étouffer avec son masque devant des lycéens

publié le 09/09/2020 à 00:45

Plus de peur que de mal pour le président de la République, visiblement perturbé par son masque de protection lors d'un déplacement à Clermont-Ferrand. En visite dans un lycée professionnel pour défendre "l'égalité des chances", Emmanuel Macron a été interrompu dans son discours par une subite quinte de toux.

"Pardon je m'étrangle", lance le chef de l'État. Après avoir bu un verre d'eau, il a essayé tant bien que mal de poursuivre son discours mais a été contraint d'enlever son masque de protection pour mettre un modèle plus léger. "Je vais le retirer, je pense m'étouffer avec ça", explique le président avant de demander un autre masque.

"Donnez-moi un masque peut-être plus léger. Je vais mettre un masque plus léger parce que j'ai dû absorber un truc du masque", explique-t-il au cortège de lycéens venus l'écouter. Avant de reprendre son discours un peu confus : "On va y arriver, merci pour votre patience".

Sacrée quinte de toux d'Emmanuel Macron... pic.twitter.com/bunuxAB9BL — Philippe Husson (@PhilippeHusson1) September 8, 2020